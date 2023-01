Eisbrecher, Zeitplan, Spiele Mit diesen Kniffen werden Meetings endlich erträglich

In der E-Mail, die Tobias Lütke an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Onlineunternehmen Shopfiy geschickt hat, spart er nicht an Pathos: Das Beste, was ein Gründer wie er tun könne, sei die Reduzierung. Nach dem Motto: Weniger ist mehr. Und dabei ist Lüttke nicht gerade zaghaft. Mittwochs dürfen bei Shopify nun keine Meetings mehr anberaumt werden, regelmäßige Meetings mit zwei Menschen schafft Lütke gleich ganz ab, und Termine mit 50 Leuten dürfen fortan nur noch donnerstags stattfinden. So will es der Chef.