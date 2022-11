Elon Musks Kündigungen bei Twitter „Das ist ein programmierter Misserfolg“

WirtschaftsWoche: Herr Refisch, der neue Twitter-Eigentümer Elon Musk hat beim Kurznachrichtendienst eine massive Entlassungswelle in Gang gesetzt. An diesem Freitag sind Mails an Mitarbeiter verschickt worden, die darüber informieren, ob man bleiben darf oder gehen muss. Was halten Sie davon?

Hermann Refisch: Für eine Schlagzeile ist das klasse und für einen Egomanen, der sich zeigen will, ein super Verfahren. In Deutschland wäre das meines Wissens nach aber nicht machbar. Die Kündigung eines Arbeitsvertrages per Mail ist in Deutschland unwirksam.