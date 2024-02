Elterngeld-Neuregelung Arbeitgeber, übernehmen Sie!

Dabei erhalten die Eltern in den ersten sechs Monaten 50 Prozent ihres Gehalts weiter, ohne dafür zu arbeiten. Trotz der Auszeit können die frischgebackenen Eltern an Trainings, ausgewählten Besprechungen und Teamevents teilnehmen, wenn sie das möchten. „Uns geht es um die Bindung der jungen Mitarbeiter an uns. Wir wollen ihnen klarmachen, dass wir sie bei ihrer Familienplanung unterstützen“, sagt Volohonsky. In den nächsten zwei bis maximal sechs Monaten können die Eltern bei reduzierter Arbeitszeit wieder einsteigen. In dieser Zeit ist es möglich, komplett aus dem Homeoffice zu arbeiten.