EntscheidungsMacher – Teil 1 „Das ist, als hätten Sie plötzlich den Turbo gezündet“

Den 17. März 2020 wird Douglas-Chefin Tina Müller lange in Erinnerung behalten, länger als sie es sich wünschen dürfte. Am Abend zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel angekündigt, dass das öffentliche Leben in Deutschland aufgrund der Coronapandemie massiv eingeschränkt wird. Tags drauf war klar, dass die Parfümeriekette den Großteil ihrer 2400 Läden in Europa vorübergehend schließen muss. Kaum waren die ersten Filialen wieder offen, der nächste Schock, diesmal ein höchstpersönlicher. Vorstandschefin Müller fiel wegen einer Not-OP aus. „Als Vollblut-CEO in einer solchen Ausnahmesituation nicht im Unternehmen zu sein, das war eine Feuerprobe für mich“, erinnert sich Müller.