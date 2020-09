ENTSCHEIDUNGSMACHER – TEIL 2 „Die Mehrheit der Impfstoffhersteller kauft bei uns“

Seit 150 Jahren existiert das von dem Mechaniker Florenz Sartorius gegründete Unternehmen. Heute beliefert es die Labors der Welt mit allem, was sie benötigen: Fermenter, in denen Zellkulturen wachsen, Filter zur Wasserreinigung oder Chromatografen, die Stoffe genauestens analysieren können. „Von den gut 160 Unternehmen und Instituten, die an einem Coronaimpfstoff forschen, nutzt die Mehrheit unsere Produkte“, sagt Kreuzburg.