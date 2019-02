 Entscheidungsmacher: Wie Heinz Hermann Thiele aus Knorr-Bremse einen Weltkonzern formte

Bis heute profitiert das Unternehmen davon, dass Thiele früh in internationale Märkte expandierte. Schon in seinem ersten Jahr als Knorr-Bremse-Eigentümer eröffnete er einen Standort in Hongkong. 1989 folgte der erste Großauftrag. Seitdem liefert das Unternehmen etwa die Bremsen für die Metro in Shanghai. Für die Zukunft sieht sich Knorr-Bremse gut gerüstet. China will ein Schienennetz nach Europa bauen. Und Knorr-Bremse bietet Bremssysteme, die für sämtliche Standards entlang der Seidenstraße zertifiziert sind.