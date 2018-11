EntscheidungsMacher Wie sich Porsche-Chef Oliver Blume vom Diesel verabschiedete

Dennoch ist Blumes Entscheidung nicht nur mutig. Sondern auch ein Wagnis. In einigen europäischen Ländern hat Porsche bei einzelnen Modellen mehr als 70 Prozent Dieselanteil. Deshalb wog Blume mehr als ein Jahr mit seinem Management das Für und Wider ab. Künftig will er seine Kunden mit teilelektrischen Hybriden oder reinen E-Autos überzeugen. Dafür baut Porsche die Produktion um, hat die Investitionen für E-Autos von drei auf sechs Milliarden Euro aufgestockt und stellt 1500 Mitarbeiter ein. Schon 2022 soll jedes Modell als Hybrid oder reines E-Auto erhältlich sein. Keine Marke im VW-Konzern sprintet so entschlossen in Richtung Elektromobilität wie Porsche.