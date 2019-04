EntscheidungsMacher „Wir können nicht mehr tun, als gute Zahlen zu liefern“

Die meisten Firmen, die am Neuen Markt gelistet wurden, gibt es heute nicht mehr. Isra Vision hat nicht nur überlebt: Seit dem Börsengang ist der Gewinn in jedem Jahr prozentual zweistellig gestiegen. Das Umsatzwachstum blieb nur in einem einzelnen Jahr einstellig. Das Unternehmen ist schuldenfrei – Grund genug für die WirtschaftsWoche, Ersü zum EntscheidungsMacher zu nominieren.



Im Börsenwert spiegelt sich die Erfolgsgeschichte nicht immer. Zwischen August 2018 und Dezember 2018 etwa fiel der Kurs um mehr als die Hälfte. „Wir können nicht mehr tun, als gute Zahlen zu liefern“, sagt Ersü. Investoren gibt er eigentlich keinen Grund zur Klage. Der Vorstand setzt sich alle paar Jahre neue Wachstumsziele, die er bislang auch erreicht hat. Isra Vision generiert keinen Umsatz auf Kosten des Gewinns. Das sei für Ingenieure häufig schwer, sagt Ersü. „Sie sind meist so in ihre Produkte verliebt, dass sie vergessen zu rechnen.“