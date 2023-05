Erfahrungen bei Microsoft Wie Chefs dafür sorgen, dass ihre Belegschaft nicht ausbrennt

Immer mehr Untersuchungen zeigen, dass es wichtig ist, am Arbeitsplatz einen Raum zu schaffen, in dem sich die Mitarbeiter sicher fühlen und in dem sie sich trauen, ihre Meinung zu sagen. Wir haben festgestellt, dass Mitarbeiter, die unter echtem Burnout leiden, den Punkt „Ich fühle mich sicher, meine Meinung zu sagen“ um 37 Punkte niedriger bewerten als Mitarbeiter, die keine Burnout-Dimensionen aufweisen.