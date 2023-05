Erfahrungen bei Microsoft Wie Chefs dafür sorgen, dass ihre Belegschaft nicht ausbrennt

Maslach definiert Burnout als eine psychologische Reaktion auf chronischen Stress am Arbeitsplatz, die sich in drei wesentlichen Symptomen äußert: Erschöpfungsgefühle, Zynismus sowie der Eindruck, nichts erreicht zu haben. Die meisten Menschen kennen Stressfaktoren am Arbeitsplatz wie steigende Anforderungen oder mangelnde Anerkennung. Wenn sich diese Stressfaktoren summieren und auf den Arbeitnehmern lasten, und wenn sie dann auch noch mit Zynismus und einem geringeren Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten einhergehen, verschärft sich das Problem - und die Menschen beginnen, ein echtes Burnout zu erleben.