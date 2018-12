Erfolg und Management Diese Konferenzen sind gut für Ihre Karriere

Natürlich ist die DLD in erster Linie als Digital-Konferenz bekannt. Doch im kommenden Jahr lohnt sich der Besuch auch für Führungskräfte und solche, die es mal werden wollen. Neben dem BMW-Chef Harald Krüger hat sich nämlich auch Facebook-COO Sheryl Sandberg in München angekündigt. Sandberg ist weltweit bekannt geworden durch ihr Buch „Lean In“, in dem sie die provokante These vertritt, dass Frauen eine Mitschuld daran tragen, wenn sie keine Karriere machen. So viel Exklusivität kostet. Zum einen gibt es die Tickets nur auf Einladung, Interessierte müssen sich deshalb für die Teilnahme bewerben. Wer akzeptiert wird, muss trotzdem noch knapp 3500 Euro bezahlen. Für Studenten, junge Kreative und NGO´s gibt es aber ein kleines kostenloses Kontingent. Wer im Januar kein Ticket bekommt, kann es noch einmal im September versuchen. Dann findet das DLD Innovation Festival in Tel Aviv statt.

Wann? 19. bis 21. Januar

Wo? München

Wie viel? 3500 Euro