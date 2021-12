Ex-Offiziere auf dem Arbeitsmarkt „Die Wirtschaft könnte von jungen Offizieren profitieren“

Ebenso wie in der Industrie. Was macht die Logistikausbildung in der Bundeswehr so besonders?

Die Soldaten trainieren in Truppenübungen ständig den Ernstfall. Das heißt, wie schaffe ich es auch unter Druck mit begrenzten Ressourcen handlungsfähig zu bleiben. Sie entwickeln dafür Szenarien – auch für Situationen, die so niemals eintreffen werden. Aber das weiß man im Vorfeld nicht. Deshalb haben Soldaten immer einen Plan B, C und D in der Tasche. Was übrigens auch in der Wirtschaft immer wichtiger wird.