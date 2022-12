Ex-Wirecard-Chef Markus Braun, der „narzisstische Visionär“

Sie haben gerade ihr Buch „Gier, Macht, Scham? Motive krimineller Manager psychologisch erklärt“ veröffentlicht. Was ist die Botschaft?

Wirtschaftskriminalität entsteht nicht immer aus blanker Gier, strategischem Kalkül oder aufgrund einer psychopathisch-narzisstischen Persönlichkeitsstruktur. Viele Fach- und Führungskräfte werden aufgrund von äußeren Einflussfaktoren kriminell. Dazu gehört ein sich auftuender sozialer Druck durch hohe Analystenerwartungen etwa – oder der Druck, das eigene Unternehmen – koste es, was es wolle – konkurrenzfähig zu erhalten. Dieser Druck und die damit verbundenen inneren Belastungen werden dann nicht reflektiert und zugegeben, sondern im Rahmen einer sich bietenden günstigen Gelegenheit durch eine kriminelle Tat kompensiert. Darauf möchte ich in dem Buch aufmerksam machen. Top-Managern geht es häufig um das Finden von kreativen Lösungen für große Herausforderungen. Und diese kreativen Lösungen werden häufig am Rande der Grauzone gefunden, bis man in kleinen Schritten immer weiter in Richtung dunkelschwarz wandert.