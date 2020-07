Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek ist nicht der einzige Topmanager auf der Flucht

Der Jurist aus dem Rheinland ist kein klassischer Bösewicht. Er sei charmant, überzeuge mit Empathie statt Bestleistung und könne Menschen für sich einnehmen. So beschreiben ihn frühere Bekannte. Er verwandelte einst die solide Pfandbriefbank Depfa in eine Aktiengesellschaft und machte aus ihr eine der profitabelsten Banken Europas. Das Geschäft ging auf. Mit einer Eigenkapitalrendite von über 30 Prozent stellte sie andere deutsche Großbanken in den Schatten – ein Verdienst Bruckermanns. Die wenigen Skeptiker ließ er abprallen, auf Kritik ging er nicht ein. Doch sein Erfolg währte nicht ewig. Als die Rendite zu schrumpfen begann, verkaufte er die zum Scheitern verurteilte Depfa an die Hypo Real Estate (HRE). Das Geschäft brachte ihm 100 Millionen Euro ein – und dem Staat ebenso viele Milliarden Verluste. Als die HRE 2008 zusammenzubrechen drohte, nicht zuletzt und vor allem wegen der Risiken aus der Fusion mit der Depfa, war Bruckermann verschwunden. Noch einmal macht er leise Schlagzeilen, als er Mikrokredite an mittellose Frauen in Entwicklungsländern vergab. Sein Aufenthaltsort ist jedoch bis heute unbekannt. Die Spur führt um die Welt, unter anderem nach London, Florida, Kambodscha und Südspanien. Letztlich bleibt er ein Phantom.