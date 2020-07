Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek ist nicht der einzige Topmanager auf der Flucht

Als ehemaliger Hedgefonds-Manager und Börsenspekulant kennt sich Florian Homm mit der Verwaltung großer Geldbeträge aus. Er brachte Unternehmen mit wirtschaftlichen Problemen an die Börse, rettete Borussia Dortmund aus der finanziellen Krise und forderte im Gegenzug, allein für die Finanzen des Vereins verantwortlich zu sein. Mit dem Hedgefonds Absolute Capital Management (ACM) verwaltete er in den Nullerjahren mehrere Milliarden Dollar Kundenvermögen. Später wurde offenbar, dass viele Investments weniger wert waren als von ihm behauptet. Als ACM in der Finanzkrise 2007 unter Druck geriet, tauchte Homm unter. Die USA schrieben ihn zur Fahndung aus, er soll mit Hilfe seiner Fonds die Kurse wertloser Pennystocks hochgejubelt haben.