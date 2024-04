Exklusive Daten In diesen Dax-Unternehmen schwinden die Chancen auf Beförderung

Bei den zehn größten Dax-Konzernen ist der Rückgang teilweise noch stärker, insbesondere in der Autoindustrie. Porsche hat in den ersten beiden Monaten des vergangenen Jahres laut Index-Daten 435 Stellen Managementstellen extern ausgeschrieben, in diesem Jahr waren es 278 – mehr als ein Drittel weniger. Bei VW und Mercedes sind die ausgeschriebenen Führungspositionen sogar um mehr als 50 Prozent zurückgegangen. Auch Allianz, Deutsche Telekom und Airbus schreiben aktuell deutlich weniger Managementjobs aus als in der Vergangenheit. Nur bei Siemens, Merck und insbesondere BMW ist es andersherum: Sie versuchen bisher in diesem Jahr besonders viele Manager anzustellen.