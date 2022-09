Exklusive Umfrage Zwei Drittel der Entscheider hält die Gen Z für nicht kritikfähig

Eine am Freitag veröffentlichte Umfrage der Versicherung Swiss Life rückt ebenfalls junge Generationen in den Mittelpunkt, wenn es um psychische Erkrankungen geht. Sie leiden häufiger an Depressionen als die ältere Generation der Babyboomer. In der Altersgruppe 55+ hat demnach ein gutes Drittel (34 Prozent) schon einmal unter einer Depression gelitten, wie das Umfrageinstitut YouGov im Auftrag des Unternehmens ermittelt hat. In den jüngeren Altersgruppen von 18 bis 54 hingegen bejahten das jeweils zwischen 38 und 40 Prozent. YouGov befragte im Juni 2865 Männer und Frauen ab 18 Jahren. Die Ergebnisse sind dem Unternehmen zufolge repräsentativ.