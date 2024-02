Expansion in die USA „Ich blicke den Wahlen nicht mit Angst entgegen“

Sie haben schon Kunden in der ganzen Welt. Andere Firmen gehen bei der ersten Expansion in ein Land der EU. Warum Sie nicht?

Wir haben schon heute eine starke Kundenbasis in den USA sowie Partner und Lieferanten. Zudem entstehen dort gerade viele innovative Firmen – also potenzielle Kunden: Unternehmen in der E-Luftfahrt oder im Premiumautobau. Ein anderer Grund ist die Finanzierung: In Europa sind die Summen kleiner. Bis Investments beschlossen sind, dauert es länger. Auch die Förderungen sind interessanter. Und: Unser Storytelling funktioniert in den USA schneller und besser als in Itzehoe. Was mir wichtig ist: Das ist kein Abschied von Deutschland, keine Flucht in die USA. Wir werden auch hier vor Ort weiter Gas geben.