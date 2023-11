Expansion ins Ausland „Die USA sind nicht Deutschland in groß“

WirtschaftsWoche: Herr Rödl, nur mal hypothetisch: Sie machen sich noch mal mit einem Unternehmen selbstständig und die Expansion steht an. In welches Land würden Sie aktuell als erstes gehen?

Christian Rödl: Es ist schwierig, das pauschal zu beantworten. Schließlich hängt die Wahl eines Standorts stark von der Branche und dem Produkt oder der Dienstleistung ab. Ich würde mich in den meisten Fällen zuerst in den größeren europäischen Ländern umsehen. Also in Frankreich, Italien, Spanien und auch in Polen. Auch die sehr kaufkräftigen und hochentwickelten nordeuropäischen Länder können sehr attraktiv sein. Wenn ich mich dort sicher fühle und mein Produkt oder meine Dienstleistung etabliert habe, würde ich prüfen, ob die USA ein spannender, nächster Markt sind. Fassen unsere Mandanten in den USA richtig Fuß, entwickeln sich die USA schnell zum erfolgreichsten Markt nach Deutschland – oder sogar an erster Stelle. Sicherlich scheitern auch einige Unternehmen, weil sie sich schlecht vorbereitet haben, weil die Konkurrenz zu stark ist, das Produkt nicht passt, die Nachfrage ausbleibt. Aber es ist nun mal die größte Volkswirtschaft der Welt und ein gutes Fundament, um sehr, sehr erfolgreich zu sein.