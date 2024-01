Expat in Deutschland „Die AfD würde den Fachkräftemangel befeuern“

WirtschaftsWoche: Herr Kocher, sie leben und arbeiten seit zwei Jahren in Hamburg. Wieso haben Sie sich für Deutschland entschieden?

Kevin Kocher: 2017 bekam ich die Möglichkeit, in Deutschland zu studieren. In der Zeit lernte ich Deutsch. Während der Pandemie habe ich mir Gedanken gemacht, wie es weitergehen kann. Ich wusste, dass ich gerne zurück nach Europa will und die Zwanziger sind dafür ein guter Zeitpunkt, um etwas Neues auszuprobieren. So entstand die Idee.