EY-Studie Weibliche Vorstände verdienen mehr als ihre männlichen Kollegen

Frauen sind in den Chefetagen großer börsennotierter Konzerne in Deutschland immer noch rar – aber sehr begehrt. Nicht nur bei den 30 Unternehmen im Leitindex Dax, sondern erstmals auch bei den großen Mittelständlern im MDax verdienten weibliche Vorstandsmitglieder im vergangenen Jahr nach einer Studie mehr als die männlichen Kollegen. „In den Vorstandsetagen der Dax- und MDax-Unternehmen ist die Lohnlücke geschlossen und die Gleichberechtigung bei der Vergütung schon Realität“, sagte Vergütungsexperte Jens Massmann von der Unternehmensberatung EY (Ernst & Young) am Donnerstag.