Fachkräftemangel Sie können Stellen nicht besetzen? Zerlegen Sie sie!

Der Gesundheitssektor und seine weithin bekannten Probleme mit dem Arbeitskräftemangel sind ein Paradebeispiel dafür, wie eine Verlagerung des Schwerpunkts auf die Nachfrage den Mangel beheben kann. Providence Health & Services, ein gemeinnütziges katholisches Gesundheitssystem, das mehrere Krankenhäuser in acht US-Bundesstaaten betreibt, ging den Mangel an Pflegekräften an, indem es den Beruf des Krankenpflegers dekonstruierte. Providence stellte fest, dass der Beruf des Krankenpflegers einige Aufgaben enthielt, die einzigartige hochqualifizierte medizinische Fähigkeiten erforderten. Der Beruf hatte sich jedoch dahingehend entwickelt, dass er auch einen beträchtlichen Teil der Zeit mit Aufgaben verbrachte, die diese Fähigkeiten nicht erforderten, wie etwa das Messen von Patiententemperaturen und das Eintragen von Informationen in Krankenblätter. Diese Arbeit steigerte sowohl die Kosten als auch die Frustration der Mitarbeiter.