Fachkräftemangel: Sie können Stellen nicht besetzen? Zerlegen Sie sie!

Die Coronapandemie führte beispielsweise dazu, dass Einzelhandelsunternehmen gleichzeitig einen Überschuss an Mitarbeitern in den Filialen und einen Mangel an Callcenter-Mitarbeitern hatten. Die Mitarbeiter in den Geschäften, die traditionell nur als Stelleninhaber betrachtet wurden, hätten entlassen werden können. Das neue System sieht jedoch den Job des Mitarbeiters in der Filiale als ein Bündel von Aufgaben und die Mitarbeiter als Bündel von Fähigkeiten und Fertigkeiten. So gesehen können sich die Mitarbeiter in den Geschäften für neue Arten von Arbeit qualifizieren. Clevere Einzelhandelsunternehmen haben neue Arbeitsplätze geschaffen, die es den Mitarbeitern ermöglichen, teilweise in der Filiale und teilweise zu Hause in virtuellen Callcentern zu arbeiten. Den Beruf des Callcenter-Mitarbeiters zu Hause hat es vielleicht noch nie gegeben, aber die Mitarbeiter in den Filialen verfügen über die meisten der für diesen neuen Beruf erforderlichen Fähigkeiten. Es fehlen ihnen nur die Kenntnisse, um eine Callcenter-Station zu Hause einzurichten und zu betreiben.