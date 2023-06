Fachkräftemangel, Transformation, Cybersicherheit Diese vier Grafiken zeigen, wo Manager ihre Prioritäten setzen

Die Unternehmen, so hat es Sauter in den Gesprächen immer wieder gehört, haben volle Auftragsbücher, seien aber nicht in der Lage, alles abzuarbeiten. Noch immer seien manche Rohstoffe knapp, manche Lieferketten überstrapaziert. „Und sie tun sich immer schwerer, hohe Preise am Markt durchzusetzen“, so Sauter. „Die Herausforderung für die Unternehmen ist es jetzt, das Geschäft in einer multipolaren Welt langfristig zu sichern.“ Nur etwas mehr als die Hälfte der Unternehmen erwartet ein Umsatzwachstum über die Inflation hinaus.