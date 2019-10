Fachkräftemangel So funktioniert die Mitarbeitersuche auch ohne immer neue Benefits

Am Anfang steht also das Verstehen, wie es den eigenen Mitarbeitern geht, wie motiviert sie sind und was ihre Ziele im Unternehmen sind – oder ob sie schon innerlich gekündigt haben. „Als Unternehmer muss ich mich fragen: Was triggert die Zufriedenheit, die sich nachher auch positiv auf die Bewertungen bei Kununu und auf die Mund-zu-Mund-Propaganda auswirkt“, sagt Thorsten Weich. Zwei Faktoren seien dafür wichtig, die Mitarbeitermotivation und die Identifikation mit dem Unternehmen. Daraus lassen sich Schlüsse ziehen, wie Schritt zwei – das Halten der Mitarbeiter – gestaltet sein sollte. Erst wenn die vorhandenen Mitarbeiter zufrieden sind, kann man ans Gewinnen neuer Mitarbeiter denken, so das Konzept.