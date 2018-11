Fachkräftemangel Unternehmen suchen IT-Experten - aber im richtigen Alter

„Da herrscht Riesen-Not“, sagt Tomas Jiskra, Chef des Münchner IT-Personaldienstleisters TTP. In Deutschland seien fast eine Million Menschen in der IT beschäftigt, 15 Prozent davon freiberuflich - aber: „Wir bräuchten mindestens doppelt so viele, um den aktuellen Bedarf abfangen zu können.“ Die Zahl der Studenten wachse, aber die Nachfrage wachse noch schneller. Jiskra nutzt in Osteuropa ein Netzwerk zu Absolventen und deutschsprachigen Fachkräften und sucht die Experten für seine Kunden auch in Internet-Foren und bei Facebook.