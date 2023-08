Fall Hubert Aiwanger So schützt man sich vor der späten Rache von Jugendsünden

Gerade wächst eine junge Generation heran, die ab einem frühen Alter eine digitale Vergangenheit hat, das Internet vergisst ja bekanntlich nie. Sind jüngere Menschen eher in Gefahr, von Jugendsünden eingeholt zu werden?

Einerseits ja, wie Sie zu Recht sagen, das Internet vergisst nichts, alles kann immer wieder irgendwo gefunden werden. Algorithmen und künstliche Intelligenz machen das noch viel leichter. Auf der anderen Seite gehen solche Jugendsünden in ihrer Fülle aber unter. Man wird nicht mehr zitiert, weil man einen Leserbrief mit dummem Inhalt an die Lokalzeitung geschrieben hat. Das ist heute alles ein singulärer Vorgang. Im Netz gibt es so viele Fehltritte von so vielen Prominenten, dass das nicht mehr unbedingt ein Thema in späteren Jahren sein wird, wenn man zum Beispiel eine höhere Position besetzt. Trotzdem sollten Jugendliche früh sensibilisiert werden, was es heißt, Inhalte im Internet und auf Social Media zu teilen.



