Familienunternehmen Wie Nachfolger ihre Skeptiker überzeugen

Berater Koeberle-Schmid sieht das ähnlich. Unternehmer dürften die „illoyalen Mitarbeiter, also die wirklich schwierigen Fälle, nicht dulden. Ändert sich die Haltung der Mitarbeiter ihnen gegenüber nicht und unterlaufen sie regelmäßig die Entscheidungen, müssen sich die Nachfolger in letzter Konsequenz von solchen Menschen trennen.“ Häufig, so seine Erfahrung, würden die Mitarbeiter einen Nachfolger testen. Sie hinterfragen neue Vorhaben oder sprechen häufig über den Vorgänger, der das alles ja ganz anders gemacht hätte. Ändert sich daran nichts, so kann es laut Koeberle-Schmid auch helfen, „ehemalige Weggefährten, etwa von der Universität oder von seinem Job außerhalb des Familienunternehmens, in wichtige Position im Unternehmen zu bringen, um die eigene Machtbasis zu vergrößern“.