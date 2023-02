Fehlerkultur So werden Unternehmen zu lernenden Organisationen

Wir alle kennen die Geschichte vom „Helden auf Abruf“ – ein Mitarbeiter, der mitten in der Nacht angepiept wird, weil die Website nicht funktioniert, und der sich an den Computer setzt und den Tag rettet. Warum wurde er angerufen? Weil er der Einzige war, der wusste, wie ein bestimmter Dienst funktioniert. Auch wenn diese Person sicherlich für ihre Bemühungen gelobt werden sollte, bleibt die Tatsache bestehen: Sich bei der Lösung eines Problems auf einen einzigen Mitarbeiter zu verlassen, kann zu einer gefährlichen Schwachstelle werden. Was ist, wenn er krank ist, wenn das nächste dringende Problem auftaucht? Was ist, wenn er das Unternehmen ganz verlässt?