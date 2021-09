Flache Hierarchie, viel Zusammenhalt Piraten als Vorbilder für Manager – echt jetzt?

Auf hoher See galten sie als blutrünstige Räuber. Sie plünderten Schiffe, warfen ihre Gefangenen über Bord. In der Gruppe tranken sie hemmungslos, prügelten und spielten um die Wette. Wer gerne in diesen Stereotypen denkt oder kein Managementforscher ist, würde wohl kaum auf die Idee kommen, in Seeräubern tatsächlich Vorbilder für heutige Firmenchefs zu sehen. Oder die chaotische Bande als Paradebeispiel für Zusammenhalt in der Belegschaft eines Mittelständers zu begreifen.