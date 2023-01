Flexible Modelle So managen Sie die hybride Arbeitswelt

Das weltweit tätige Vermögensfinanzierungsunternehmen DLL hat kürzlich neue Richtlinien für hybride Arbeitsformen eingeführt, die den beruflichen und persönlichen Anforderungen der Mitarbeiter Rechnung tragen. Um sowohl Flexibilität als auch Zusammenarbeit zu erreichen, teilt das Unternehmen seine Mitarbeiter nach ihren Rollen und Aufgaben ein. Die Mitarbeiter im Innendienst sind angehalten, an mindestens zwei Tagen in der Woche physisch anwesend zu sein, auch an festen Tagen, so dass ganze Teams so oft wie praktisch möglich zusammen sind. Außendienstmitarbeiter und internationale Mitarbeiter sind flexibler, gehen aber auf die Anforderungen der Kunden ein. Um die Hybridarbeit weiter zu unterstützen, beabsichtigt DLL, Manager darin zu schulen, virtuelle Meetings ansprechender und produktiver zu gestalten, „Co-Anchor-Days“ einzuführen, die Teams aus verschiedenen Abteilungen zusammenbringen, und die Mitglieder regelmäßig zu befragen, um die Hybridpraktiken und Prozesse zu verbessern.