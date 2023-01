Flexible Modelle So managen Sie die hybride Arbeitswelt

Die Manager sahen die geringere Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen und untereinander als potenziell schädlich für die Unternehmenskultur an. In starken Kulturen sind Werte und Überzeugungen weit verbreitet und fest verankert. Dies erfordert eine ausreichende Sozialisierung, um gemeinsame Interessen, Annahmen und eine gemeinsame Sprache zu etablieren. Eine starke Kultur erleichtert die reibungslose Interaktion zwischen Einzelpersonen, Gruppen und Teams und unterscheidet gleichzeitig die organisationsspezifischen Identitäten und Verhaltensweisen der Mitarbeiter. Eine schwache Organisationskultur wird mit einem höheren Maß an Konflikten und Misstrauen sowie mit der Arbeit in Silos in Verbindung gebracht.