Flottenmanagement „Fahrverbote treffen die Firmen enorm“

Da viele Unternehmen ihre Dienstwagen leasen, wechseln sie oft ihre Autos aus und haben ganz alte Diesel-Antriebe kaum in Betrieb. Warum ist der Groll dennoch so groß?

Bei Euro5-Dieseln sprechen wir von wenige Jahre alten Fahrzeugen, die durchaus noch in den Flotten genutzt werden. Zwischen Dieselskandal und Fahrverbots-Chaos bedeutet das für die Besitzer natürlich massive finanzielle Einbußen. Hinzu kommt, dass einige Kunden jetzt früher ihr Fahrzeug tauschen möchten, als es die Leasing-Rotation eigentlich vorsieht. Hintergrund ist auch, dass viele so die Umweltprämie bekommen wollen. Auch deshalb sitzen viele jetzt auf glühenden Kohlen und verlangen von Politik und Herstellern Antworten.



Was halten Sie von den Prämien, die von einzelnen Herstellern für den Ankauf von Diesel-Autos versprochen werden?

Zunächst wurden Prämien auch für Firmenkunden zugesichert, teilweise mehr als 3000 Euro. Vergangene Woche fragte ich bei einem großen Hersteller nach, wie wir das praktisch abwickeln wollen und bekam als Antwort, dass Großkunden nun doch davon ausgeschlossen seien. Alles, was Herr Scheuer sich ausdenkt, wird von den Herstellern kurz darauf wieder einkassiert. Die Politik versucht zu ordnen - doch im Moment geht es einfach kreuz und quer. Denn jeder Hersteller legt die Entwürfe nach eigenem Gusto aus.