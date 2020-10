Frauen in Führungspositionen Bei Cisco ist die Hälfte der Führungskräfte weiblich

Wie viel Zeit wollen sich die Unternehmen denn noch geben? Das Ungleichgewicht in deutschen Führungsetagen ist schließlich kein neues Problem.

Als Chuck Robbins im Jahr 2015 die Führung bei Cisco übernommen hat, verkündete er, er wolle die Firma zukunftsfähig aufstellen – nicht nur technologisch und strategisch sondern auch im Hinblick auf Diversität. Das war vor mehr als fünf Jahren und erst jetzt haben wir weltweit einen Frauenanteil in Führungspositionen von 50 Prozent. Wir haben in den Jahren des Übergangs gelernt: Weiterentwicklung funktioniert, aber nur Stück für Stück. Verändert man zu viel auf einmal an einem System, bricht es auseinander.