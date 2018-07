Wie vereinbaren die Chinesinnen Kind und Karriere?

Sie bekommen von ihren Familien volle Unterstützung, vor allem von den Großeltern, die für Haushalt und Kindererziehung quasi im zweiten Beruf zuständig sind. Deshalb können sie sich ihrer Karriere genauso widmen wie hier in Deutschland nur die Männer, denen ihre Ehefrau alles abnimmt.



Gibt es sonst noch Unterschiede?

Chinesinnen verfolgen ihre Karrieren von Anfang an sehr zielstrebig. Sie haben exzellente Ausbildungen an einer oder mehreren Top-Universitäten, haben fließende Fremdsprachenkenntnisse und sind extrem flexibel, was Arbeitsort und Inhalte angeht. Meistens stellen sie berufliche Interessen über private. Sie tun, was nötig ist, um im System der globalen Unternehmen die nächste Karrierestufe zu erreichen, und passen sich schnell an neue Situationen und Menschen an.