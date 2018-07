Frauen in Führungspositionen: Ostdeutsche Städte liegen vorn

In 184 dieser Unternehmen führt eine Frau alleine die Geschäfte. Damit hat jeder fünfte städtische Betrieb mit nur einer Person an der Spitze eine Chefin. Gut drei Prozent aller Doppelspitzen sind ausschließlich weiblich besetzt, in neun Unternehmen steht eine Frau dem Führungsgremium mit einem Mann oder weiteren Kollegen vor. Zwar sei die Repräsentation von Frauen in Top-Managementorganen damit in öffentlichen vielfach höher als in börsennotierten Unternehmen, schreiben die Autoren. Sie liege aber häufig „noch deutlicher unter politisch formulierten Zielen“.