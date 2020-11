Frauenquote „Bekommen Manager Boni, wenn sie Frauen in die Vorstände holen, geht es definitiv schneller“

Zumal es in der Krise mit der Frauen-Gleichstellung in den Dax-30-Konzernen statt vorwärts sogar rückwärts geht und die Zahl der Vorständinnen auf den Stand von vor drei Jahren abgesunken ist. „Viel häufiger als in den Vorjahren haben sich die Unternehmen im vergangenen Jahr von Frauen in den Vorständen verabschiedet“, analysiert die Allbright-Stiftung. Und das, obwohl die „Pipeline an Führungsfrauen in den deutschen Unternehmen besser denn je gefüllt ist“. An der Auswahl gut ausgebildeter Frauen kann es demzufolge nicht liegen.