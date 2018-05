Frauenquote Freiwillige Vorgaben zeigen kaum Wirkung

Bundesfrauenministerin Franziska Giffey (SPD) sagte dazu: „Ein Plus von 9 Prozentpunkten, und das in drei Jahren, zeigt: Die feste Quote wirkt. Doch zeigt sich leider auch, dass Gleichstellung von alleine nicht funktioniert.“ In den Vorständen vieler Unternehmen seien Frauen Fehlanzeige. „Aus meiner Sicht ist das eine sehr rückwärtsgewandte Unternehmenspolitik. Solche Männerclubs sind nicht mehr zeitgemäß - das gilt für die Politik wie auch für die Wirtschaft. Da muss mehr passieren.“ Wo die Regeln des Gesetzes nicht eingehalten werden, werde es künftig Ordnungsgelder geben.