Frauenquote greift ab 1. August Steigen manche Frauen nicht auf, weil sie nicht wollen?

Tatsächlich konnten Netchaeva und ihre Kolleginnen auch feststellen, wann die Führungsansprüche von Männern und Frauen auseinanderdriften. Das nämlich geschehe meist zwischen dem 18. und dem 22. Lebensjahr – also zu einem sehr frühen Zeitpunkt in der Karriere. In diesem Alter würden die Studenten in den USA zum ersten Mal in den Arbeitsmarkt eintreten, in Form von Praktika oder Teilzeitstellen etwa. „Wir vermuten, dass Frauen in dieser Zeit zum ersten Mal mit berufsbedingten geschlechtsspezifischen Vorurteilen konfrontiert werden“, sagt Netchaeva. Und weiter: „Aus früheren Untersuchungen wissen wir zum Beispiel, dass Frauen häufig beobachten, dass ihre männlichen Kollegen mehr Karriereförderung sowie Aus- und Weiterbildung erhalten, was sich negativ auf ihre Ambitionen auswirkt.“ Frauen haben also nicht per se einen geringeren Führungsanspruch als Männer. Vielmehr wird ihr Ehrgeiz schon früh von gesellschaftlichen Widerständen ausgebremst.