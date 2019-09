Dass einige legendäre Unternehmen auf Tandems aus zwei sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten gegründet wurden, widerspricht diesem Befund keinesfalls: Bill Gates und Paul Allen beispielsweise schufen gemeinsam in einer Garage Microsoft, gerade weil solch eine Aufgabe nur mit effizienter Arbeitsteilung zu meistern ist – zwischen Technikern und Kaufleuten, zwischen Kreativen und Controllern. Das ändert sich mit der Zeit. Dann ist Gelegenheit, genau zu prüfen, was die Doppelspitze bewirken soll: Sensibilität für unterschiedliche Zielgruppen? Zeitersparnis für die Spitzenleute? Gegenseitige Kontrolle?



Ähnlich ist es in der Politik. Teams mit gegensätzlichen Partnern, wie sie etwa die Sozialdemokraten Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine verkörperten, ziehen kurzfristig ein breites Wählerspektrum an. Später scheitern sie dann oft an internen Widersprüchen. Das Modell „Scholz sucht Scholzin“ wäre demnach kurzfristig schwächer und weniger kreativ als andere Paarungen, aber eher in der Lage, Krisen unter Zeitdruck zu meistern. Das muss kein Fehler sein – vor allem an der Spitze einer seit Jahren kriselnden Organisation wie der SPD.