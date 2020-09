Führen mit Witz „Humor macht Chefs das Leben leichter“

Und wenn ich in ein Team komme und feststelle, da überwiegt toxischer Humor – Zynismus, Spott und Sarkasmus, was mache ich dann?

Zynischer Humor ist eine Folge bestimmter Strukturen. Die gilt es aufzudecken, wie das entstanden ist. Liegt es womöglich an einem bestimmten Mitarbeiter oder an chaotischer Arbeitsweise? Liegt es am ganzen Unternehmen, weil es vielleicht gerade verkauft wird und Unsicherheit herrscht? Oder wurden zwei Abteilungen zusammengelegt, ohne dabei begleitet zu werden? In gut funktionierenden Teams gibt es nicht nur toxischen Humor, da gibt es eine Bandbreite. Da klebt man dem Kollegen, der gerade Diät macht, einen Schokoriegel an den Rechner und schreibt dazu: „Du willst es doch auch.“ Das ist eine Form von liebevollem Humor, der gute Teams auszeichnet.