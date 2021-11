Führung Sind Offiziere die besseren Krisenmanager?

„Soldaten lernen auf einer vagen Faktenbasis zu entscheiden, denn in der Krise wird die Lage meist nicht besser. Es ist also immer besser etwas zu tun als abzuwarten.“ Eine Weisheit, die sich auch in der Coronakrise schon allzu häufig bewahrheitet hat. Angesichts des dramatischen Infektionsgeschehens haben immer weniger Bürger Verständnis für allerlei Abstimmungsschleifen und langes Gerede – und erwarten von Politikern wie zuständigen Behörden effektive Maßnahmen sowie deren entschlossene Umsetzung.



Im konsequenten Handeln sieht dann auch Nicola Winter den entscheidenden Unterschied zwischen ehemaligen Soldaten und den meisten Managern, die keinerlei Bezug zum Militär haben. „In Unternehmen trauen sich viele Menschen nicht zu entscheiden, sie setzen bei E-Mails 20 Leute in CC und wollen sich so absichern. Nach dem Motto, die anderen haben das doch auch gelesen.“