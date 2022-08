Führung verschiedener Generationen Gen Z: „Führungskräfte müssen darauf achten, wie viel Kritik die Beschäftigten vertragen“

Die Fülle an Möglichkeiten führe bei vielen zu einer Angst, nicht das Beste herauszuholen. Nicht zufrieden zu sein mit dem, was man macht. „Wenn ich alles bekomme, ist gleichzeitig alles entwertet.“ So beschreibt es Maas. Und wenn man sich dann eben den besten Arbeitsplatz heraussuchen kann, ist der Job am Frittenstand in Roland Macks Freizeitpark mit Wochenendarbeit womöglich nicht der favorisierte. „Sie können es sich eben aussuchen. Das würden wir doch alle so machen.“ Auch er hat in seinen Umfragen herausgefunden, dass der Gen Z ein angenehmes Arbeitsklima im Job am wichtigsten sei.