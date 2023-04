Führungskräfte im Umgang mit Gen Z „Boykottieren Unternehmer Vereinbarkeit, schaufeln sie ihr eigenes Grab“

Ein Viertel aller Azubis brechen ab. Was läuft da schief?

Es stimmt, dass die Zahl jener Junger steigt, die keinen Berufsabschluss haben. Das kann daran liegen, dass Unternehmen und Auszubildender menschlich nicht miteinander klarkommen oder die jeweiligen Erwartungen nicht klar kommuniziert werden. Wir müssen uns aber vor allem unser Schulsystem ansehen. Viele fühlen sich darin überfordert. Unser Bildungsniveau steigt eigentlich, wir sind immer gebildeter. Aber die Zeit, in der die Lehrer den vielen Stoff vermitteln, reicht nicht aus. Weder in der Schule noch in der Uni nehmen sich die Lehrkräfte genug Zeit, auf Studentinnen und Schüler individuell einzugehen. Und ich befürchte, die Zahl der Abbrecher wird noch zunehmen. In den Coronajahren sind viele Kinder verloren gegangen und nun orientierungslos.