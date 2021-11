Führungskräfte Warum schaffen es so wenige Ostdeutsche in die Chefetage?

Die eine hat mit Diskriminierung zu tun. So zeigt die Arbeitsmarktforschung, dass Arbeitgeber solche Menschen benachteiligen, die von ihnen in sozialer oder ethnischer Herkunft abweichen oder ein anderes Geschlecht haben. So ließe sich erklären, warum sich die Besetzung von Führungspositionen seit der Wiedervereinigung nur unmerklich gewandelt hat: Westdeutsche fördern bevorzugt Westdeutsche – ob bewusst oder unbewusst.



Die wesentlicheren Ursachen für den bis heute bestehenden Mangel an ostdeutschen Führungskräften stehen aber wohl in Zusammenhang mit dem politischen und wirtschaftlichen Wandel der Neunziger: Nach dem Fall der Mauer schrieb das sogenannte Treuhandgesetz vor, die Wirtschaft der ehemaligen DDR „so rasch und so weit wie möglich“ zu privatisieren. 1995, nachdem die Arbeit der Treuhandanstalt weitgehend beendet war, gehörten über 50 Prozent der ehemaligen DDR-Staatsbetriebe mehrheitlich Westdeutschen. Und je höher die Produktivität eines Unternehmens, desto wahrscheinlicher ging es damals an westdeutsche Investoren, wie eine Studie von Ifo-Institut, ZEW und der Universität Brüssel zeigt. Nach der Wiedervereinigung standen die Betriebe in westlicher Hand daher für zwei Drittel der Umsätze und Arbeitsplätze in Ostdeutschland.