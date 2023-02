Führungskräftemangel „Wenn die kognitiven Fähigkeiten begrenzt sind, wird’s schwierig“

Wenn man nun noch jünger und unsicher ist, ob die Führungsrolle einem liegt – was hilft, um es herauszufinden?

Es gibt zum einen spezielle psychologische Testverfahren dafür. Zum anderen könnte man erst einmal eine Projektleitung übernehmen. So kann man in einer begrenzten Zeit herausfinden, ob es Spaß macht, Verantwortung zu tragen und ein Team zu leiten. Führen heißt auch, anderen zu vertrauen und dass man auch damit leben lernen muss, was andere liefern. Sonst macht man alles selbst.



Jüngere Generationen machen sich viele Gedanken um ihre psychische Gesundheit und wollen wenig Stress. Spielt dieser Aspekt nicht zumindest eine Rolle bei der Nachbesetzung von Managementposten?

Das ist auch schwierig zu beantworten. Der Zeitgeist geht in diese Richtung, wir bekommen überall vermittelt, dass wir auf unsere Gesundheit achten sollten – nicht zu viel arbeiten, ausreichend Work-Life-Balance und so weiter – das ist sicher richtig. Und wir erleben bei jüngeren Generationen jetzt, dass wir das gespiegelt bekommen, was wir ihnen vermittelt haben. Genauso wie viele der jüngeren mit völlig unrealistischen Gehaltsvorstellungen einsteigen, weil man überall liest: Ihr könnt es euch aussuchen. Dennoch lernen die meisten, dass Erfolg wesentlich auch auf Einsatzbereitschaft und Engagement basiert.