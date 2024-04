Führungsnachwuchs Darum haben Unternehmen immer öfter Probleme bei der Besetzung von Führungspositionen

Diese Situation verschärft sich laut Studie noch, wenn die Führungskräfte selbst familienfreundliche Angebote wie Teilzeitarbeit oder Elternzeit in Anspruch nehmen wollen. Je mehr Führung auch mit einem steigenden Zeitaufwand verbunden ist, desto häufiger kommt es zu Besetzungsproblemen. Diejenigen, die bereits Führungsverantwortung übernommen haben, treiben zudem potenzielle Vorbehalte in der Belegschaft gegen sich um. Ist das Betriebsklima in einer Abteilung weniger gut, so planen Führungskräfte häufiger einen weiteren Aufstieg innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre: „Ob sich dahinter ein Fluchtmotiv verbirgt“, müsse jedoch offen bleiben.



Lesen Sie auch: Was der Niedergang des Mittelmanagements für die Karriere bedeutet