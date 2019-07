Führungspositionen Darauf sollten Manager beim Lebenslauf achten

Eigentlich sollen Alter, Geschlecht und Aussehen beim Einstellungsprozess keine Rolle spielen. In vielen Ländern ist deswegen das Bewerbungsfoto abgeschafft. In Deutschland ist und bleibt es in den meisten Fällen gefragt. Es geht dabei weniger um die Beurteilung des Aussehens als darum, dass die Gegenseite einen ungefähren Eindruck von dem Menschen bekommt, der sich hier bewirbt. Geht es um sehr hohe Positionen mit repräsentativen Funktionen, etwa Fernsehauftritten, kann das Äußere in Einzelfällen auch eine größere Rolle spielen.