Führungsqualitäten Warum gerade Anführer-Typen keine guten Chefs sind

Diese Attribute bringen statistisch gesehen häufiger Frauen in Führungspositionen mit. Tomas Chamorro-Premuzic beschreibt ein ganzes Kapitel lang, warum Frauen im Durchschnitt die besseren Führungspersönlichkeiten sein können. Ihr – im Schnitt – höherer Quotient an emotionaler Intelligenz verschaffe ihnen einen Vorteil. Er zitiert Alibaba-Chef Jack Ma, der Unternehmen rät, mehr Frauen an Schaltpositionen zu setzen, dann würden sie erfolgreicher. Bei dem Internetgiganten sind 37 Prozent der hochrangigen Führungskräfte weiblich.



Also einfach nur noch Frauen an die Spitze? Das würde viele Verfechter von Frauenquote und Diversity ganz sicher freuen und womöglich einen Teil des Problems lösen. Doch wie erwähnt gibt es auch hervorragende männliche und schlechte weibliche Führungskräfte. Allein über das Geschlecht lässt sich der Weg zu besserer Führung also nicht beschreiten. Neben einer größeren Vielfalt in der Auswahl kann ein Coaching schlechte Führungskräfte ein wenig besser machen. Autor Chamorro-Premuzic warnt aber vor der unrealistischen Wunschvorstellung, dass aus dem schlechtesten Chef der beliebteste werden könne. „Viele Unternehmen vertrauen darauf, dass Führungskräfte besser werden können. Üblicherweise investieren sie 80 Prozent des Talentmanagement-Budgets in Lern-, Trainings- und Entwicklungsinterventionen, die größtenteils ihren Führungskräften zugutekommen.“ Weltweit flössen so 360 Milliarden US-Dollar für solche Programme – mit sehr überschaubarem Erfolg.