Führungsstil Auf kurzem Wege zur effektiven Entscheidungsfindung

Verwenden Sie heuristische Methoden im richtigen Kontext. Während sich heuristische Verfahren in einem stark von Störungen geprägten und dynamischen Umfeld, in dem Informationen nur schwer zu beschaffen sind, als wirksam erweisen, ist eine umfassende Urteilsbildung in einem stabilen Umfeld, in dem große Mengen an objektiven Informationen leicht verfügbar sind, effektiver. Führungskräfte sollten daher ihren Entscheidungsstil an die Merkmale ihres Umfelds anpassen.